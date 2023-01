Un ex-général pourrait battre un ex-Premier ministre, à la présidentielle tchèque

M. Pavel est arrivé en tête des derniers sondages d'opinion, avec 58% à 59% d'intentions de vote, contre 41% à 42% pour son rival. "Très franchement, si les sondages sont bien menés, je pense qu'il sera difficile pour Babis de remonter", a estimé à l'AFP Tomas Lebeda, analyste à l'Université Palacky. "Je m'attends à une victoire de Petr Pavel", a-t-il ajouté. Le vainqueur du second tour remplacera Milos Zeman, un homme politique connu pour son franc-parler, qui a entretenu des liens étroits avec Moscou avant pourtant de faire volte-face au moment où la Russie a envahi l'Ukraine. Le nouveau président de la République tchèque, pays d'Europe centrale de 10,5 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, sera confronté à une inflation et des déficits record dus à la guerre en Ukraine. Bien que son rôle soit essentiellement honorifique, le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale et les juges constitutionnels, et assure le commandement suprême des forces armées. M. Pavel a remporté le premier tour du scrutin il y a deux semaines avec 35,4% des voix, juste devant M. Babis (35%). (Belga)