Au moins 24 morts dans un accident de car au Pérou

Plusieurs personnes ont aussi été blessées et transportées vers des hôpitaux de la région, à El Alto et Mancora, a précisé la police sans pouvoir donner leur nombre. Le car transportait 60 passagers. Lors de l'accident, plusieurs passagers ont été éjectés par les fenêtres et d'autres ont été piégés à l'intérieur du véhicule. Le car de la société Q'orianka Tours avait quitté Lima et se dirigeait vers Tumbes à la frontière avec l'Équateur. Dans une zone non habitée proche de la ville d'Organos, il a fait une sortie de route alors qu'il lui restait environ 260 kilomètres à parcourir pour atteindre sa destination. (Belga)