Challenger Pro League - Le RSCA Futures s'impose chez un Excelsior Virton à la peine à domicile

Le succès anderlechtois s'est construit dans la première demi-heure. Agyei a repris de volée un centre de Camara au deuxième poteau pour ouvrir la marque (18e), et Bellman a doublé la mise d'une tir enroulé dans la lucarne opposée (28e). Stassin a manqué l'opportunité d'enfoncer le clou en voyant son pénalty trop central arrêté par Vincensini (33e) et peu avant le repos, Abdallah a réduit l'écart d'un geste spectaculaire (43e). Mais l'espoir a été de courte de durée puisque Stassin a converti d'un tir croisé (48e) la troisième passe décisive de la rencontre de Camara. Le RSCA Futures est à la lutte pour le top 6, et occupe actuellement la 6e place avec 30 points en 20 matchs, à égalité avec Lommel (19 matchs) et le Lierse (18 matchs) qui sont 4e et 5e. Le Club NXT est en embuscade, à une longueur avec 19 matchs joués. Virton n'a toujours pas remporté la moindre victoire en championnat cette saison, empochant seulement 5 points en 10 rencontres au Stade Yvan Georges. D'ores et déjà assurés de jouer la deuxième partie de saison dans le groupe de relégation, les Virtonnais sont derniers avec 14 points. (Belga)