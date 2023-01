Conflit israélo-palestinien - Le chef de l'ONU condamne l'attaque "abjecte" contre une synagogue à Jérusalem-Est

"Il est particulièrement abject que cette attaque se soit produite sur un lieu de culte, et le jour de commémoration de la journée internationale de mémoire de l'Holocauste", a déclaré Stéphane Dujarric. "Il n'y a jamais aucune excuse pour des actes terroristes. Ils doivent être condamnés et rejetés par tous", a-t-il ajouté. "Le secrétaire général est profondément inquiet de l'escalade actuelle de la violence en Israël et dans les territoires occupés palestiniens", a-t-il encore déclaré, répétant l'inquiétude exprimée ces derniers jours notamment après la mort de neuf Palestiniens lors d'un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. "Il est temps de faire preuve de la plus grande retenue", insiste le communiqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni vendredi après-midi à huis-clos pour discuter de cette situation. (Belga)