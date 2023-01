De nouveaux trams sillonneront Anvers dès lundi

Sur les 58 trams commandés par De Lijn, pour un montant total de 135 millions d'euros, 24 ont déjà été livrés. Le nouveau tram fait plus de 30 mètres de long et peut transporter jusqu'à 180 passagers. Plus confortable, il est également équipé d'un plancher bas, plus pratique pour les passagers à mobilité réduite. Les nouveaux trams vont progressivement remplacer la plupart des vieux modèles PCC datant des années 60 et 70. "C'est un projet important, après le renouvellement des trams à la Côte, cela était aussi nécessaire à Anvers", a souligné la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD). "Nous voulons que plus de gens prennent les transports publics, car ce sont des déplacements durables mais cela doit être aussi confortable et convivial". (Belga)