Des restes humains découverts dans la cave d'un immeuble à appartements à Deurne

Selon des voisins, des personnes sans abri et des toxicomanes se rassembleraient souvent dans le sous-sol où les restes humains ont été découverts. Long d'une centaine de mètres, celui-ci est divisé en caves individuelles fermées. La police a mobilisé des dizaines d'équipes sur le terrain vendredi soir afin de fouiller l'ensemble du bâtiment et d'interroger les résidents, précise le journal. Entre-temps, un juge d'instruction a été saisi du chef d'assassinat et un médecin légiste a été dépêché sur les lieux. (Belga)