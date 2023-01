Flybe, relancée il y a quelques mois, cesse ses activités et annule tous ses vols

Mais le retour n'a été que de courte durée, et l'entreprise annonce désormais avoir été placée sous administration, ce qui la protège de ses créanciers. Des administrateurs ont été désignés par la justice britannique. L'autorité de l'aviation du Royaume-Uni a exhorté les clients à ne pas se rendre à l'aéroport samedi, s'ils avaient un vol prévu avec Flybe. La compagnie vole par exemple depuis Belfast, Birmingham, ou encore Manchester. Elle ne sera pas en mesure d'aider ses passagers à réserver des vols alternatifs, a-t-elle précisé. Avant d'annoncer la cessation de ses activités en mars 2020, la compagnie assurait la plus grosse partie des liaisons domestiques britanniques entre aéroports non-londoniens. Elle a ensuite in extremis été sauvée par le rachat de ses actifs par Thyme Opco, liée au hegde fund Cyrus Capital. En avril dernier, Flybe avait retrouvé le tarmac avec pour objectif d'opérer jusqu'à 530 vols par semaine sur 23 trajectoires. (Belga)