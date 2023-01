Formule E - Stoffel Vandoorne 11e du second e-Prix de Diriyah, nouvelle victoire de Pascal Wehrlein

La victoire est revenue à l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), qui signe un second succès en deux jours au lendemain de sa victoire dans le premier e-Prix de Diriyah. Comme vendredi, le Britannique Jake Dennis (Andretti) a pris la 2e place, l'Allemand René Rast (McLaren) montant sur la 3e marche du podium. Le Britannique Sam Bird (Jaguar) et le Britannique Jake Hugues (McLaren) complètent le top 5. Stoffel Vandoorne avait déjà pris la 11e place du premier e-Prix de Diriyah, vendredi. Le pilote belge, tenant du titre, avait pris la 10e place de la première course de l'année le 14 janvier à Mexico, où Jake Dennis l'avait emporté devant Pascal Wehrlein et le Brésilien Lucas Di Grassi (Mahindra). Pascal Wehrlein (Porsche) profite de ses deux victoires sur le circuit urbain de Diriyah pour prendre la tête du classement général à Jake Dennis. La 4e manche du championnat aura lieu le 11 février à Hyderabad, en Inde, qui accueillera le championnat de Formule E pour la toute première fois. (Belga)