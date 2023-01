Jupiler Pro League - Westerlo retrouve le chemin de la victoire en dominant Malines avec un doublé de Vaesen

Il n'y en a eu que pour Westerlo en début de rencontre. Chadli n'a pas profité d'une offrande de la défense malinoise (4e), avant que Van Den Keybus ne décoche une demi-volée légèrement trop enlevée qui a fait trembler le stade (12e). Un nouveau tir trop croisé de Chadli (15e) a été suivi par le but de Vaesen, à la réception d'un centre de Van Eenoo qui a traversé la défense (1-0, 22e). Le timide réveil malinois a engendré des tentatives de Lavalée (34e) puis Schoofs (39e), mais Bolat veillait au grain pour capter les deux tirs adverses. Westerlo s'est à nouveau montré dangereux en contre (42e) sans pour autant doubler l'écart. Au retour des vestiaires, Malines ne trouvait toujours pas l'inspiration. Vaesen a légèrement dévissé une tentative pour Westerlo (51e), et ensuite réussi à doubler la mise en traînant au deuxième poteau pour convertir un coup de coin (2-0, 57e). Mrabti et Ngoy ont alerté la défense de Westerlo (61e), mais Malines n'a plus réussi à montrer le bout de son nez jusqu'au coup de sifflet final. C'est son portier, Coucke, qui s'est illustré d'abord devant Fixelles (70e), puis sur un coup franc puissant de De Cuyper (79e) et en repoussant la tentative de Madsen (83e). L'exclusion de Lavalée (77e) pour deux cartons jaunes est restée anecdotique. Westerlo occupe la 7e place du classement avec 34 points, soit 4 de moins que La Gantoise, 4e, qui compte un match de moins. Malines peine à enchaîner et se trouve 13e avec 25 points, 5 de plus que Zulte Waregem, premier relégable. (Belga)