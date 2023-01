Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco de Philippe Clement et Eliot Matazo prend un point à Marseille

Eliot Matazo a joué tout le match dans les rangs de l'ASM, qui menait 0-1 à la mi-temps grâce au but contre son camp de Jordan Veretout à la 17e minute. L'OM a égalisé par Alexis Sanchez à la 47e minute. Les deux équipes se suivent au classement. Marseille est 3e avec 43 points, à 4 unités de la 1e place du PSG et 2 points de Lens, 2e. Monaco occupe la 4e place avec 38 points, 1 de plus que Rennes, battu 2-1 à Lorient vendredi. (Belga)