Les Red Lions recevront une prime offerte par la fédération belge

"Nous avions prévu quelque chose pour les joueurs en cas de top 3", a dit Serge Pilet depuis le Sandy's Tower, hôtel de la délégation belge dans la cité des temples. Le montant, qui restera confidentiel, a été dégagé par l'ARBH et non ses partenaires. L'Inde, dans le sillage de sponsors puissants, a pu organiser la Coupe du monde de hockey pour la troisième fois en quatre éditions. La fédération internationale n'a jamais caché que la candidature indienne avait été préférée aux autres, et notamment à la Belgique, en raison de ses solides arguments financiers. Malgré tout, aucune dotation n'est prévue par la FIH lors de cette 15e édition du tournoi. En 2026, la Belgique et les Pays-Bas organiseront conjointement la prochaine Coupe du monde, à Wavre et Amstelveen. Les Belges, vainqueurs vendredi des Pays-Bas aux shoot-outs (2-2, 3-2 s-o), joueront dimanche pour une deuxième couronne mondiale après celle acquise fin 2018, déjà à Bhubaneswar. (Belga)