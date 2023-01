Lotto Volley League - Roulers et Maaseik s'isolent encore un peu plus en tête

Roulers, leader de la compétition, est parvenu à accrocher une treizième victoire en autant de rencontres ce samedi soir. Les Roulariens ont pris le meilleur sur Gand, quatrième du championnat. Après un premier set à sens unique (25-16), les Gantois se rebiffaient pour rétablir l'égalité (22-25). Il n'en fallait pas plus pour réveiller les champions de Belgique en titre qui redressaient la barre dans les deux dernières manches (25/17, 25/22). Dans le même temps, Maaseik confirme son bon état de forme en ayant pris le meilleur sur Menin, le vice-champion de Belgique en titre. Après un premier set à sens unique (25-18) pour Maaseik, la seconde manche fut bien plus disputée et indécise (28-26). Dos au mur, Menin relançait la rencontre en s'imposant dans le troisième set (20-25), mais ne parvenait plus à tenir la cadence dans la quatrième manche. Avec ces nouvelles victoires, Roulers -leader avec 38 points- et Maaseik -second avec 29 points- s'isolent en tête devant un peloton de trois équipes comptant 18 points (Louvain, Gand et Menin). Ce dimanche, Guibertin accueillera Achel alors qu'Alost se déplacera à Waremme. (Belga)