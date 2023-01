Mikaela Shiffrin à une victoire du record de Stenmark après son succès à Spindleruv Mlyn

Shiffrin a réalisé le meilleur temps des deux manches pour l'emporter en 1:33.85. Elle a devancé l'Allemande Lena Dürr de 60/100e et la Suissesse Wendy Holdener de 1.31. La Slovaque Petra Vlhova a pris la quatrième place à 1.56. Shiffrin, 27 ans, était devenue mardi, lors du premier slalom géant de Kronplatz, la skieuse la plus victorieuse de l'histoire en Coupe du monde féminine, battant le record de sa compatriote Lindsey Vonn (82). Elle a depuis lors dans le viseur le record absolu de Stenmark. Le Suédois a remporté 86 épreuves entre 1973 et 1989. Victorieuse mercredi du deuxième géant de Kronplatz, l'Américaine s'était déjà rapprochée de cette marque. Elle a signé samedi sa 85e victoire en Coupe du monde. Elle pourra tenter d'égaler Stenmark dès dimanche avec le deuxième géant programmé à Spindleruv Mlyn. Shiffrin domine le classement général de la Coupe du monde où elle compte 1 617 points, 671 de plus que Vlhova, désormais deuxième devant la Suissesse Lara Gut-Behrami, absente samedi. Au classement du petit globe de la discipline, Shiffrin (705 points) devance Holdener de 175 points et Vlhova de 195. (Belga)