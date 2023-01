Nouvelle-Zélande: au moins trois morts et un disparu dans des intempéries à Auckland

Les inondations de vendredi ont fait "trois morts avec une personne encore portée disparue", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse, ajoutant que "le niveau (des dégâts) dans certaines zones (était) considérable". Selon lui, la ville a vécu vendredi "son jour le plus humide" jamais enregistré. La police a précisé que deux corps ont été retrouvés dans la banlieue nord et qu'une troisième victime est morte dans un glissement de terrain près du centre d'Auckland. Une quatrième personne emportée par les eaux au sud d'Auckland est toujours portée disparue. L'aéroport local, le plus grand du pays, a rouvert partiellement samedi après avoir été temporairement fermé. Le terminal domestique est de nouveau accessible mais les vols internationaux ne devraient reprendre que dimanche. L'eau s'est en grande partie retirée samedi après-midi après avoir transformé les rues en rivières la veille, mais de fortes pluies sont de nouveau attendues et Chris Hipkins a appelé la population à rester à l'intérieur. (Belga)