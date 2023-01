Odermatt remporte le super G de Cortina d'Ampezzo pour son retour à la compétition

Odermatt, qui avait fait l'impasse sur les deux précédentes épreuves du circuit mondial en raison d'une alerte au genou gauche, s'est imposé en 1:25.57. Le Suisse de 25 ans signe son dix-huitième succès en Coupe du monde, son septième succès de la saison. Il a devancé son rival norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 35/100e. L'Italien Mattia Casse a complété le podium à 49/100e. Au classement général de la Coupe du monde, Odermatt totalise 1 286 points, soit 213 de plus que Kilde (1 073). Le Norvégien Henrik Kristoffersen, spécialiste du slalom et du géant, est troisième avec 779 unités. Vainqueur de trois super G cette saison, Odermatt devance également Kilde au classement du petit globe du super G, où, après cinq épreuves sur huit, le Suisse compte 440 points pour 392 au Norvégien. Dimanche, un second super G figure au programme. Ces deux épreuves prennent la place des super G initialement programmés à Val Gardena et Lake Louise. (Belga)