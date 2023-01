PGA Tour - Thomas Detry de retour dans le top-25 à San Diego

Detry a réussi trois birdies pour un bogey. Il compte 9 coups de retard sur l'Américain Sam Ryder, toujours leader malgré une journée plus compliquée, terminée en 72 coups, le par. L'Espagnol Jon Rahm s'est rapproché à deux coups grâce à carte de 66. L'Américain Tony Finau a réalisé un excellent tour en 64 coups (un eagle et six birdies) et a bondi de la 54e à la troisième place, à 4 coups de Ryder. (Belga)