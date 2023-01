RDC: appels d'offres prolongés pour les blocs pétroliers

La clôture des appels d'offres va s'échelonner entre avril et octobre de cette année, selon les blocs, a indiqué sur Twitter le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu. "Ce report permettra aux compagnies de poursuivre les différentes évaluations techniques indispensables à l'appréciation des offres", explique-t-il. Le gouvernement de RDC avait décidé en juillet dernier la mise aux enchères de 27 blocs pétroliers et trois blocs gaziers. Les blocs gaziers ont déjà été attribués, à deux sociétés américaines et une canadienne, sélectionnées pour exploiter le gaz méthane du côté congolais du lac Kivu, situé à la frontière rwandaise. Le gouvernement défend le droit de la RDC à exploiter ses ressources pétrolières et promet de veiller au respect de l'environnement. Des organisations de défense de l'environnement sont en revanche vent debout contre le projet. "Les pays africains sont déjà touchés de manière disproportionnée par la crise climatique, subissant des sécheresses intenses à travers l'Afrique sub-saharienne", a tweeté samedi Greenpeace Afrique. "Les appels d'offres de blocs pétroliers dans les tourbières de la RDC nous conduiront à une catastrophe climatique", ajoute l'ONG. (Belga)