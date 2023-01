Championnats de Belgique sur piste - Trois nouveaux titres pour Lotte Kopecky

Samedi, Lotte Kopecky s'est adjugé l'omnium avec 222 points, devant Katrijn De Clercq et Shari Bossuyt. Dimanche, l'Anversoise prenait le départ de la course à élimination et de l'Américaine, deux épreuves dont elle est la championne du monde en titre. Dans la course à élimination, elle s'est imposée devant Katrijn De Clercq et Hélène Hesters. Dans l'Américaine, Lotte Kopecky était associée à Shari Bossuyt, qui effectuait son retour à la compétition après sa fracture de la clavicule fin décembre. Le duo champion du monde l'a emporté devant Katrijn De Clercq/Sara Maes et Marith Vanhove/Hélène Hesters. Lotte Kopecky a ainsi fait le plein de confiance avant l'Euro sur piste qui aura lieu du 8 au 12 février à Granges, en Suisse. "C'était un premier bon test", dit-elle. "Mon hiver a été plutôt bon. Je suis là où je voudrais être en ce moment". Ce weekend gantois marquait donc le retour à la compétition de Shari Bossuyt après sa fracture à la clavicule. "Ca allait mieux de jour en jour", avance Bossuyt, qui a décroché le bronze dans l'omnium vendredi. "Je suis satisfaite de la manière dont cela évolue. Ma condition et mes sensations évoluent super vite. J'avais encore quelques appréhensions cette semaine à l'entraînement avec Lotte mais ce n'est plus le cas". Les autres titres du weekend sont allés à Nicky Degrendele (sprint et keirin), Jules Hesters (élimination) et Tuur Dens (omnium). Hesters et Dens ont aussi remporté l'Américaine chez les messieurs. (Belga)