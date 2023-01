Coupe du monde de ski alpin - Lena Dürr prive Mikaela Shiffrin du record de Stenmark pour 6/100e à Spindleruv Mlyn

Shiffrin pouvait égaler dimanche le Suédois Ingemar Stenmark, détenteur du record absolu de victoires en Coupe du monde avec ses 86 succès entre 1973 et 1989. L'Américaine semblait bien partie après avoir dominé la première manche au terme de laquelle elle comptait 67/100e d'avance sur Dürr, deuxième. Mais l'Allemande a réussi à renverser la situation dans la seconde manche pour terminer avec un chrono de 1:30.91, 6 centièmes de mieux que Shiffrin. La Croate Zrinka Ljutic a complété le podium à 49/100es. Dürr, 31 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde après un 'city event' à Moscou en 2013. Le compteur de Shiffrin reste ainsi bloqué à 85 victoires. Mardi, en gagnant le slalom géant de Krontplatz, elle était devenue la skieuse la plus victorieuse en Coupe du monde chez les dames, devant sa compatriote Lindsey Vonn (82). Elle avait ensuite remporté le second géant de Kronplatz et, samedi, le premier slalom de Spindleruv Mlyn. Shiffrin s'assure néanmoins la victoire du petit globe du slalom pour la septième fois de sa carrière. Avec 785 points, elle compte 255 points d'avance tant sur la Suissesse Wendy Holdener, éliminée en première manche, que sur la Slovaque Petra Vlhova, 13e dimanche, alors qu'il ne reste que deux slaloms à disputer. Shiffrin reste aussi solidement en tête du classement général de la Coupe du monde, avec 1.697 points, 731 de plus que Vlhova (966). La Suissesse Lara Gut Behrami (906), absente à Spindleruv Mlyn, est troisième. (Belga)