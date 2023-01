Dix enfants tués dans le naufrage de leur bateau au Pakistan

Toutes les victimes retrouvées dans le lac Tanda Dam, situé dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, avaient entre 7 et 14 ans, selon le policier Mir Rauf. Il a précisé qu'une opération de sauvetage était en cours. L'officier a ajouté que onze enfants avaient été secourus, dont six dans un état grave. Le bateau transportait entre 25 et 30 élèves d'une école coranique en sortie scolaire. Les noyades faisant de nombreuses victimes sont fréquentes au Pakistan, où des navires en mauvais état et surchargés peuvent perdre leur équilibre, entraînant la chute de passagers. Nombre de Pakistanais ne savent pas nager, en particulier les femmes, découragées par les mœurs conservatrices de leur pays. Leurs tenues intégrales deviennent aussi un poids une fois détrempées. En juillet, 18 femmes sont mortes noyées lors du naufrage d'un bateau sur le fleuve Indus, dans la province du Pendjab. Ses passagers célébraient un mariage. (Belga)