Flandre: 35 fermes menacées de fermeture pour excès d'azote ont décidé d'arrêter

Le problème des émissions excessives d'azote en Flandre pollue la vie du gouvernement depuis de nombreuses années. Selon un accord intervenu en février dernier et ajusté quelques semaines plus tard, une quarantaine d'entreprises agricoles particulièrement émettrices d'azote - classées rouge - devront fermer d'ici 2025, avec indemnisation. De plus, quelque 120 élevages classés "orange foncé" ont pour leur part la possibilité d'arrêter volontairement leurs activités d'ici 2026. "Une solution se prépare pour elles", a assuré M. Brouns (CD&V) lors du journal de la chaîne de télévision privée VTM. Quarante-et-une entreprises agricoles figurent actuellement sur cette liste rouge. Selon M. Brouns, 35 d'entre elles ont déjà volontairement choisi d'arrêter. "En ce qui concerne les autres entreprises, il faudrait surtout regarder si elles ont fait des efforts pour réduire leurs émissions d'azote depuis 2015", a précisé le ministre. La liste des exploitations classées "rouge" comptait, dans une première version datant de 2014, 135 noms. Elle a ensuite été réduite à 54 en 2015, puis à 41 dans l'accord trouvé l'an dernier au sein du gouvernement flamand. Le ministre CD&V a souligné dimanche que 35 de ces plus de 50 entreprises ont déjà volontairement choisi d'arrêter. Il a souligné que cette liste pourrait être raccourcie en fonction des efforts réalisés par ces exploitations. Quelque 20.000 réclamations ont été introduites contre le projet du gouvernement flamand Elles doivent être prises au sérieux, a souligné M. Brouns. (Belga)