Le Britannique Ethan Vernon s'est imposé au Trofeo Palma

Quatre coureurs ont très vite faussé compagnie au peloton et porté leur avantage à plus d'une minute, les Espagnols Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Kern Pharma) et Marc Terrasa (équipe nationale) ainsi que le Belge de Flanders-Baloise Vincent Van Hemelen. L'écart est descendu sous de la minute à 45 kilomètres de l'arrivée à Palma, sous l'action, notamment, de l'équipe Soudal-Quick Step. Le regroupement général s'est opéré à une dizaine de kilomètres de l'arrivée annonçant un sprint pour clôturer le Challenge de Majorque 2023. Le Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step), deuxième du Trofeo Ses Salines-Alcudia jeudi, a pris le meilleur sur l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) et sur le Belge Jarne Van der Paar (Lotto-Dstny). Girmay a ponctué un très beau parcours de son équipe, Intermarché-Circus-Wanty, à Majorque, nourri de trois succès dans le challenge, avec une victoire de Rui Costa et deux de Kobbe Goossens, ainsi que les 2e et 3e places de Girmay. Vernon a signé son troisième succès professionnel à Palma après ses victoires d'étapes en 2022 dans le Tour de Catalogne et dans le Tour de Slovaquie. Le Trofeo Palma 2022 avait vu la victoire du Belge Arnaud De Lie qui y avait signé son premier succès professionnel. (Belga)