L'Iran affirme avoir repoussé une attaque par drones sur un site militaire

"Une attaque, qui a échoué, a été menée en utilisant des drones sur l'un des complexes d'équipement du ministère de la Défense", a expliqué ce dernier, ajoutant que l'attaque n'avait pas fait de victime mais uniquement "des dégâts mineurs à la toiture" d'un bâtiment, selon l'agence. Il a précisé que l'un des drones avait été détruit par le système de défense anti-aérienne du site, tandis que les deux autres ont explosé. L'attaque, qui s'est produite samedi vers 23h30 (21h00 HB), "n'a pas provoqué de perturbation dans le fonctionnement du complexe", a affirmé le ministère. Le vice-gouverneur de la province d'Ispahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, a également déclaré à la télévision, que l'attaque n'avait "pas fait de victime", en ajoutant qu'une enquête a été ouverte pour en définir les causes. Les autorités n'ont pas donné de détails sur l'activité du site visé, localisé dans le nord de la grande ville d'Ispahan. L'Iran possède plusieurs sites de recherche nucléaires connus dans cette région, dont une usine de conversion d'uranium. En avril 2021, Téhéran avait annoncé avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% sur le site de Natanz, se rapprochant des 90% nécessaires à la confection d'une bombe atomique. Les négociations pour relancer l'accord sur le nucléaire de 2015, connu sous son acronyme anglais JCPOA, conclu entre l'Iran, l'Union européenne et six grandes puissances, sont au point mort après la sortie des États-Unis en 2018. Cet accord visait à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, un objectif que l'Iran a toujours nié poursuivre. (Belga)