Open d'Australie - Krejcikova et Siniakova conservent leur titre en double dames

Krejcikova et Siniakova deviennent ainsi les premières joueuses à conserver leur titre à Melbourne depuis les Italiennes Sara Errani et Roberta Vinci en 2013-2014. L'an dernier après leur succès à Melbourne, les Tchèques s'étaient également imposées à Wimbledon et à l'US Open. Au total, elles comptent désormais à leur palmarès sept titres du Grand Chelem ensemble, avec également Roland-Garros en 2018 et 2021, ainsi que Wimbledon 2018. Elles ont aussi remporté le titre olympique à Tokyo en 2021. (Belga)