Puck Pieterse, lauréate à Besançon, prête à défier Fem van Empel au championnat du monde

La championne des Pays-Bas n'a cependant pas été épargnée par la malchance. Dans le 2e tour alors qu'elle était menait le groupe de tête, sa chaîne a sauté. Le temps de la remettre, elle devait entamer une poursuite avec une trentaine de secondes de retard. "Il m'a fallu beaucoup d'énergie pour revenir, je l'ai aussi fait peut-être un peu trop vite, mais une fois revenue, j'ai pu me reposer un peu dans la roue des autres." Elle n'a pas tergiversé longtemps. Au troisième tour, elle a filé seule. "Je me sentais bien aujourd'hui, ce contretemps m'a freiné pendant un moment, mais après je me suis rapidement échappée. Je suis contente. Une victoire une semaine avant le championnat du monde fait toujours plaisir." Comme Fem van Empel a aussi réalisé une très belle démonstration samedi à Hamme, le duel entre les deux Néerlandaises pour le maillot arc-en-ciel promet. "J'ai vraiment hâte d'y être", a confié Pieterse. "Fem et moi sommes prêtes. Cette semaine, l'essentiel sera de bien se reposer et de se relaxer en vue de ce championnat du monde." (Belga)