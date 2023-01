Sami Chouchi sorti d'entrée en -90 kg, Karel Foubert battu en repêchages

Exempté de premier tour, Chouchi s'est incliné sur waza-ari face au Tadjik Dzhakhongir Madzhidov (non classé). Sami Chouchi a décidé de passer des -81 aux -90 kg dans l'espoir de pouvoir aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le Bruxellois, 6e mondial en -81 kg, était barré par Matthias Casse, 2e mondial, sur la route menant aux Jeux. Un seul judoka par catégorie et par pays est en effet autorisé aux JO. Après le GP du Portugal, Chouchi a prévu de disputer le Grand Chelem de Paris la semaine prochaine. Exempté de premier tour, Karel Foubert (IJF 129) a quant à lui battu sur ippon le Camerounais Kevin Budain (IJF 95) au deuxième tour puis le Brésilien Giovanni Ferreira (IJF 320) au troisième. Il s'est ensuite incliné sur waza ari au golden score face au Serbe Darko Brasnjovic (IJF 60) et a été contraint de passer par les repêchages où il a de nouveau été battu au golden score, par le Hongrois Roland Goz (IJF 72). (Belga)