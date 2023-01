Décès de l'acteur français Adama Niane

L'acteur était notamment connu pour son récent rôle dans la série "Lupin" diffusée sur Netflix, et pour sa participation à la série "Plus belle la vie", diffusée sur France 3. Le comédien français Omar Sy, qui avait participé avec lui au tournage la série "Lupin", a rendu hommage à un "immense acteur au côté duquel j'ai eu la chance et le plaisir de jouer". Il a salué "un homme d'une bienveillance rare", dans un message de condoléances à ses proches partagé sur Twitter. (Belga)