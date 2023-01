Le Bel 20 a pu réduire ses pertes grâce à KBC et AB InBev

AB InBev (54,51) et KBC (67,62) se distinguaient en progressant de 0,68 et 1,02 % alors que Cofinimmo (83,80) et arGEN-X (346,60) revenaient de justesse à leurs cours de la veille, Ageas (44,63) cédant 0,60 %. Sofina (221,40) abandonnait 1,95 %, Solvay (106,05) et UCB (75,24) reculant de 0,47 et 0,13 %, Galapagos (40,42) de 0,96 %. Aperam (36,32) et Umicore (34,38) étaient négatives de 1,94 et 1,12 %, Elia (131,00) et Proximus (9,44) reculant de 0,91 et 1,46 %, D'Ieteren (173,00) de 0,06 %. Melexis (97,20) et SmartPhoto (31,50) chutaient de 2,9 et 4,2 % tandis que des reculs de plus de 2 % étaient relevés en Picanol (75,20), Kinepolis (38,76), Brederode (108,60) et Econocom (2,77). Celyad (1,38) rebondissait enfin de 19,6 % alors que Biosenic (0,1188) et Oxurion (0,0198) chutaient de 5,5 et 7,5 %, Mithra (3,25) reculant de 3 % tandis que MDxHealth (0,63) perdait 2,5 % comme Onward Medical (5,50). Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0880 USD, contre 1,0895 dans la matinée et 1,0855 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 56 910 euros, en recul de 85 euros. (Belga)