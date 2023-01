L'Union belge cherche 18 jeunes entraîneurs pour ses premiers "Belgian Red Courts"

Le projet des "Belgian Red Courts" de l'Union Belge de Football consiste à transformer d'anciens mini-terrains pour les moderniser. "Le football est de la sorte utilisé pour renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté", souligne l'Union belge dans un communiqué. Trois mini-terrains ont déjà été inaugurés, à Saint-Nicolas, Lierre et Hasselt. Six autres seront inaugurés en 2023, à Bilzen, Genk, Waregem, Vilvorde, Halle et Lokeren. Chacun de ces espaces aura droit à deux "Court Coaches", un garçon et une fille âgés de 16 à 26 ans, ainsi qu'à un coordinateur pour organiser des activités visant au développement général des participants et à leur progression sur le plan technique. "Nous cherchons des passionnés de football qui ont envie de travailler avec des jeunes et sont tentés par le bénévolat", a expliqué Robin Cnops, spécialiste Football et Responsabilité sociale au sein de l'URBSFA. "Les 'Court Coaches' établiront un programme hebdomadaire pour donner forme à ce travail de proximité. Le football sera aussi le fil conducteur de programmes éducatifs portant par exemple sur l'inclusion, l'éthique, la santé et l'environnement." Les personnes intéressées peuvent envoyer leur lettre de candidature à l'URBSFA jusqu'à la fin février. L'Union belge choisira neuf duos, soit un par ville. Les personnes choisies recevront, en même temps que les coordinateurs, une formation intensive qui se concentrera à la fois sur le volet sportif et l'aspect social. Le projet des "Belgian Red Courts" avait été lancé en 2020 dans le cadre du 125e anniversaire de l'Union belge. Quarante mini-terrains construits entre 2005 et 2006 doivent être rénovés. (Belga)