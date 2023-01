Menaces de mort sur les bourgmestres de Bertogne et un ministre : enquête en cours

"J'ai mis tout le Collège communal au courant la semaine dernière", indique Jean-Marc Franco, qui se refuse à tout autre forme de commentaires pour l'instant. "La police fait son travail. J'ai un rapport toutes les deux semaines." Le parquet du Luxembourg confirme qu'une enquête est ouverte. "Le dossier en est toujours au stade de l'information judiciaire. "Nous n'avons pas identifié de suspect pour l'instant. Les devoirs se poursuivent", indique Anne-Sophie Guilmot, magistrate de presse au parquet du Luxembourg. L'auteur du courrier s'oppose à la fusion annoncée des communes de Bastogne et Bertogne. Dans sa lettre manuscrite, il affirme être bien équipé en armes et bien connaître les trois personnes visées, de même que leurs habitudes, relate le groupe Sudinfo. L'auteur du courrier s'expose à des poursuites pénales pour menaces avec ordre ou sous conditions. Des infractions passibles de six mois à cinq ans d'emprisonnement. (Belga)