Messi s'est "senti appelé" par la Coupe du monde

"La coupe du monde m'a appelé, elle m'a dit 'Viens et prends-moi, car maintenant tu peux me toucher.' Je l'ai vue qui brillait dans ce magnifique stade (de Lusail, NDLR) et je n'ai pas hésité (quand j'ai décidé de l'embrasser)", a raconté Messi. Le septuple Ballon d'Or aurait préféré que la coupe lui soit remise par son compatriote Diego Armando Maradona, mais ce dernier est décédé en 2020, sans avoir pu assister au troisième triomphe de l'Albiceleste dans la compétition reine. "Ça m'aurait fait plaisir que Diego me remette la coupe", a admis le champion de 35 ans, "pour qu'il voie au moins l'Argentine championne. Il aimait tellement la sélection. Depuis là-haut, il m'a donné de la force, tout comme beaucoup de gens qui m'aiment." "J'ai gagné le Mondial après tant de souffrances et de finales perdues", poursuit l'attaquant du Paris SG. "Dieu l'avait gardé pour moi." L'Argentine a remporté la finale 4 tirs au but à 2 contre la France, après avoir marqué deux buts dans le temps réglementaire (3-3). Dans sa carrière, Messi avait perdu une finale de Coupe du monde (2014) et trois finales de Copa America. "Voilà, il ne reste rien, j'ai tout gagné avec la sélection, Barcelone, et individuellement", a ajouté l'Argentin qui, outre le Mondial, a aussi la Copa America avec l'Argentine en 2021, en plus de quatre Ligues des champions en club et de multiples titres nationaux avec Barcelone et d'un championnat de France avec Paris. (Belga)