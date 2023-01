Nadal et Federer félicitent Djokovic après son 22e Grand Chelem

Djokovic et Nadal partagent le record du plus grand nombre de tournois majeurs remportés par un joueur masculin après la victoire du Serbe en finale aux dépens de Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5). Le Suisse Roger Federer, premier vainqueur de 20 titres majeurs avant de prendre sa retraite l'an dernier, a également salué Djokovic dans une story Instagram dimanche : "Un effort incroyable, encore une fois ! Toutes mes félicitations." La joueuse de tennis australienne Margaret Court compte le plus de succès en Grand Chelem avec 24 titres majeurs en simple, devant l'Américaine Serena Williams, qui en a accumulés 23. (Belga)