Premier League - L'Américain McKennie quitte la Juventus pour Leeds

"Après deux années et demie, les routes de McKennie et de la Juventus se séparent", a indiqué le club italien sur son site. L'accord trouvé avec Leeds, actuellement 15e de Premier League, prévoit un prêt payant de 1,25 million d'euros jusqu'à la fin de la saison assorti d'une option d'achat à hauteur de 34,5 M EUR, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 4,5 M EUR de bonus en fonction de certains objectifs, selon les détails communiqués par la Juve. Le Texan âgé de 24 ans, cadre de l'équipe des Etats-Unis (41 sélections, 9 buts), est actuellement sous contrat jusqu'en 2025 avec la Juventus, où il est arrivé en 2020 en provenance de Schalke 04. Travailleur et pas maladroit devant le but (13 buts en 96 apparitions avec les Bianconeri), McKennie a toutefois manqué de régularité pour s'imposer comme un titulaire à part entière dans l'équipe de Massimiliano Allegri. (Belga)