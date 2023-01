Tour de San Juan - La dernière étape pour Sam Welsford, victoire finale de Miguel Angel Lopez, Evenepoel 7e

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) et l'Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo) sont sortis du peloton à 13 km de l'arrivée et ont roulé en tête sur dix bornes avant d'être repris par le peloton emmené par les équipes de sprinters. Et comme samedi, c'est Sam Welsford qui s'est montré le plus rapide. L'Australien s'est imposé devant le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep) et l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech). Miguel Angel Lopez s'était emparé du maillot blanc de leader à la suite de sa victoire dans l'étape-reine à l'Alto Colorado vendredi. Le coureur colombien de 28 ans termine au général avec 30 secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et 44 sur le Colombien Sergio Higuita (BORA hansgrohe). Remco Evenepoel, qui a lancé sa saison en Argentine, termine 7e à 1:19 du vainqueur. Miguel Angel Lopez, 3e du Giro et de la Vuelta en 2018, avait rejoint l'équipe Medellin, une formation de 3e division, il y a trois semaines, après que la formation Astana avait cassé son contrat en décembre dernier, le nom du Colombien étant apparu dans une affaire de dopage liée au médecin Marcos Maynar. Miguel Angel Lopez succède à Remco Evenepoel au palmarès du Tour de San Juan. Le champion du monde l'avait emporté en 2020. La course n'avait pas eu lieu en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)