Coupe CEV dames - Gand n'a pas eu voix au chapitre face à Lodz

Sorties victorieuses des huitièmes de finale de la Coupe européenne, les dames de VDK Gand devaient passer par les playoffs afin d'espérer rejoindre les quarts de finale de la compétition. La tâche s'annonçait rude puisqu'elles croisaient la route d'une sérieuse formation polonaise, Grot Budowlani Lodz. Dès la première manche, les visiteuses dictaient le tempo, ne laissant Gand que très rarement s'exprimer (20-25). La domination polonaise ne faisait que se confirmer et les deux sets suivants étaient du même acabit (18-25, 18-25). Battues 0-3 à domicile, il faudrait un miracle pour que les Gantoises aient un avenir européen. Cela passera par un exploit en Pologne le 7 février prochain et une victoire par 0-3 ou 1-3 afin d'accrocher un set en or qu'elles devraient également remporter. (Belga)