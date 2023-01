Deuxième permis déposé pour l'éco-quartier Rives Ardentes à Liège

Le premier permis en cours d'exécution porte sur 200 logements. Le consortium indique que plus de 80 % de ceux-ci sont déjà vendus. Il est prévu qu'ils soient disponibles dès fin 2023. A côté des logements et d'espaces publics à aménager, le projet prévoit d'autres fonctions allant de bureaux à des installations sportives en passant par des commerces, une maison de repos, une résidence-services, deux crèches? Ce deuxième permis déposé concerne ainsi de nouvelles fonctions que sont une maison de repos et de soins, une résidence-services et un immeuble de 84 logements (rez-de-chaussée + 15) avec bureaux et surface commerciale offrant l'espace pour deux structures Horeca distinctes. A terme, cet imposant éco-quartier, en développement sur l'ancien site du festival Les Ardentes, doit comporter 1.325 logements aux gabarits différents. (Belga)