La Flandre et les Pays Bas concluent un accord de navigation important

Les Pays-Bas élaboreront un cadre pour autoriser des péniches d'un plus grand tonnage sur l'Escaut occidental. "De cette manière, elles pourront naviguer du port de Zeebrugge vers celui d'Anvers, et retirer des milliers de camions des routes", a expliqué M. Jambon. La solution de rechange pour la navigation intérieure est le canal de Schipdonk qui passe à travers les Flandres orientale et occidentale. Son élargissement fait l'objet de discussions depuis des décennies, et suscite régulièrement des protestations. L'idée est abandonnée. Les ministres néerlandais et flamands ont également discuté d'une proposition de la ministre flamande de l'Energie, Zuhal Demir, d'investir dans la nouvelle centrale nucléaire qui sera construite à Borssele, aux Pays-Bas. A l'instar de la N-VA, le gouvernement néerlandais est un partisan convaincu de l'énergie nucléaire. "On ne s'en tirera pas à long terme avec uniquement de l'énergie renouvelable", a souligné M. Rutte. "Il est important que nous restions en contact étroit avec nos voisins. Le ministre (néerlandais) de l'Energie Rob Jetten a à ce sujet un bon contact avec sa collègue flamande. Mais il est encore trop tôt. Nous avons pris la décision et nous devons examiner maintenant les prochaines questions qui vont se poser", a dit M. Jambon. Cette réunion était la 6e du genre. La première a eu lieu en 2011. (Belga)