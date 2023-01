Le futur train de nuit Bruxelles-Barcelone soutenu par l'UE

La capitale belge est aussi concernée par un deuxième projet-pilote retenu, celui de renforcer la ligne existante entre Amsterdam et Londres, exploitée par les chemins de fer néerlandais en coopération avec Eurostar. La Commission avait identifié en décembre 2021 les obstacles à l'exploitation de lignes ferroviaires transfrontalières, qu'ils soient liés à l'attribution de capacités ou à la mauvaise coordination entre les gestionnaires de réseaux. Les projets pilotes retenus doivent permettre de montrer comment lever ces obstacles. "Ils ne sont qu'une première étape, visant à recueillir une expérience précieuse pour les projets à venir", selon la Commission. Aucun financement spécifique de l'UE n'est prévu pour ces projets pilotes, mais des dérogations sont envisageables, selon un document de l'exécutif européen. "La demande en mobilité verte ne cesse de croître, nous avons donc besoin d'un marché ferroviaire qui réponde bien mieux et bien plus vite, surtout pour les longs voyages transfrontaliers", a commenté la commissaire au Transport, Adina Valean. (Belga)