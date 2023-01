Le pape prie pour les migrants en survolant le Sahara

"En ce moment, nous survolons le Sahara. Ayons une pensée en silence, une prière pour tous ceux qui, cherchant un peu de bien-être et de liberté, ont traversé (le désert) mais n'ont pas réussi" à survivre, a déclaré en italien le souverain pontife après avoir salué les journalistes l'accompagnant à bord. Le pape argentin a aussi invité à prier pour "tous ces gens en souffrance qui arrivent en Méditerranée après avoir traversé le désert, sont pris dans des läger et y souffrent", utilisant un mot allemand désignant les camps. Le chef de l'Église catholique, fervent défenseur des droits des réfugiés, a déjà comparé à plusieurs reprises les camps de migrants aux camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, tout en dénonçant sans relâche les milliers de morts qui ont fait de la Méditerranée "le plus grand cimetière du monde". Lors d'un voyage à Chypre en décembre 2021, il avait fustigé l'esclavage et la torture qui sévissent dans ces camps. "Cela nous rappelle l'histoire du siècle dernier, des nazis, de Staline", avait-il déclaré. Comme lors de son précédent voyage, le pape, âgé de 86 ans, n'a pas pu faire le traditionnel tour de la cabine parmi les journalistes, qu'il a salués un par un en restant assis en raison de ses douleurs au genou. Le pape François est attendu mardi après-midi à Kinshasa pour la première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. (Belga)