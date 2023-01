Pékin a atteint une "immunité collective temporaire"

Le nombre de cas de coronavirus a explosé dans le pays le plus peuplé au monde depuis que le Parti communiste au pouvoir a brusquement mis fin à sa politique "zéro Covid" le mois dernier. La flambée épidémique a rempli les hôpitaux et les crématoriums des grandes villes, dont Pékin. Son échelle est difficile à estimer, les chiffres officiels ne représentant qu'une petite partie du nombre réel de malades. Mais certains signes montrent que l'épidémie ralentit. Selon les autorités, le nombre de décès quotidiens dûs au Covid en Chine a diminué la semaine dernière de presque 80% par rapport à début janvier. Wang Quanyi, directeur adjoint du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Pékin, a déclaré mardi à la presse chinoise que la capitale de 22 millions d'habitants avait "acquis une immunité collective temporaire qui la protège". "Cette vague de contaminations à Pékin a déjà dépassé son pic et est en train de s'achever", a-t-il dit, cité par le journal Beijing News. La ville en est "actuellement au stade des infections sporadiques", avec un virus présentant "un risque relativement faible de transmission", a-t-il estimé. Le nombre de personnes cherchant à être soignées pour des maladies de type grippe dans les grands hôpitaux de Pékin a chuté de plus de 40% entre le 23 et le 29 janvier par rapport à la semaine précédente, selon le journal qui s'appuie sur des chiffres officiels. (Belga)