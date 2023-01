Transfer Deadline Day - Après Amallah, recrute Valladolid un autre ancien du championnat belge, Martin Hongla

Hongla, 24 ans, retourne ainsi en Espagne, après avoir joué à Grenade et dans l'équipe B du FC Barcelone. Le milieu de terrain camerounais avait ensuite évolué en Ukraine, au Karpaty Lviv, avant de rejoindre l'Antwerp en 2019. Hongla est resté deux ans en Belgique, remportant la coupe en 2020. Il avait été recruté par le Hellas Vérone en 2021. Il a disputé 9 rencontres de championnat cette saison. Hongla compte 21 présences en équipe nationale camerounaise, dont deux lors de la dernière Coupe du monde. Plus tôt dans la journée, Valladolid avait annoncé l'arrivée de Selim Amallah en provenance du Standard. Valladolid, dont l'actionnaire majoritaire et président, est l'ancien joueur brésilien Ronaldo, occupe la 17e place de la Liga avec 1 point d'avance sur le premier relégable, Cadix. (Belga)