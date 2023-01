Transfer deadline day - Wesley Hoedt passe d'Anderlecht à Watford

Welsey Hoedt, 28 ans, était arrivé à Anderlecht en 2021 en provenance de Southampton, qui l'avait prêté au Celta Vigo, à l'Antwerp, où il a joué lors de la saison 2019-2020 et à la Lazio. Sous contrat jusqu'en 2025 au RSCA, le Néerlandais avait régulièrement été aligné par Vincent Kompany la saison dernière mais n'était plus en odeur de sainteté au Parc Astrid. Il n'a plus porté le maillot du Sporting depuis le match de Conference League à Silkeborg le 3 novembre. Il avait commencé cette rencontre sur le banc et n'avait pas caché sa mauvaise humeur. Le transfert de Wesley Hoedt, qui a joué 73 matchs en mauve, rapporte, selon plusieurs médias, une somme estimée à quelque 2 millions d'euros dans les caisses d'Anderlecht, qui voit aussi sa masse salariale allégée. Watford pointe au 4e rang de la Championship avec 44 points en 29 matchs. (Belga)