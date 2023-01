Vlasov principal candidat à sa succession sous le soleil de Valence

Avec dix équipes WorldTour, dont Intermarché-Circus-Wanty, les organisateurs présentent un plateau intéressant. L'équipe Flanders-Baloise figure également au départ d'une course par étapes où il y en a pour tous les goûts. Le soleil devrait être de la partie, contrairement au Challenge de Majorque la semaine passée. Les sprinteurs devraient trouver un terrain propice lors des première, troisième et cinquième étape, bien qu'il y ait à chaque fois des difficultés en chemin qui pourraient donner des idées aux aventuriers. Les grimpeurs pourront en découdre lors de la deuxième étape, vers Alto de Pinos et sa rampe finale à du 7 pour cent, et lors de la quatrième étape, vers l'Alto de la Cueva Santa. L'an passé, Aleksandr Vlasov avait devancé Remco Evenepoel au classement final. Le Russe de Bora-hansgrohe sera à nouveau là, contrairement au champion du monde. UAE Team Emirates aligne deux prétendants au général, Brandon McNulty et Marc Soler. INEOS Grenadiers s'appuiera sur Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart et Laurens De Plus. Bahrain-Victorious alignera un trio redoutable avec Pello Bilbao, Mikel Landa et Damiano Caruso. Onze Belges seulement seront au départ en Espagne, dont sept pour Flanders-Baloise. Edward Theuns, Tosh Van der Sande, Tom Devriendt et Laurens De Plus complètent le plateau en ce qui concerne nos compatriotes. (Belga)