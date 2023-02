Coupe Challenge dames - Asterix Avo Beveren perd la manche aller des quarts de finale face aux Roumaines de Lugoj

Après un premier set disputé remporté par CSM Lugoj, victorieux cette saison de la Supercoupe roumaine, 24-26, Asterix réagissait bien et égalisait après une bonne prestation (25-19). Les Roumaines aspiraient, elles, à ne pas rentrer les mains vides et accéléraient dans le troisième set, pour s'imposer 21-25. Les Waeslandiennes, menées, montraient à nouveau un excellent état d'esprit pour revenir dans la rencontre de bien belle manière (25-16). Mais dans la manche décisive, Lugoj montrait plus de sérieux et de justesse pour s'imposer 12-15. Battues 2-3, les filles d'Avo auront besoin d'une victoire lors de la manche retour mercredi prochain pour espérer atteindre le dernier carré. (Belga)