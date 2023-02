Coupe de Belgique - L'Union Saint-Gilloise prend le dessus sur l'Antwerp dans une demi-finale aller fermée

La rencontre a pris des airs de round d'observation, en vue du match retour au Bosuil dans un mois. Les occasions ont été très rares et peu concrètes tant les deux équipes sont restées prudentes. Lazare aurait pu bénéficier d'une opportunité en début de rencontre alors que Lapoussin l'avait trouvé aux abords du but de Butez, mais il a raté son contrôle (12e). Un quart d'heure plus tard, une passe en retrait a trouvé Ekkelenkamp dans la surface avant que l'Anversois n'enlève trop sa frappe (27e). Nilsson a répondu de l'autre côté du terrain avec un tir lointain à la suite d'une récupération de Teuma (30e). En deuxième période, la rencontre a semblé inexorablement se diriger vers un match nul, alors que les seules possibilités recensées après le repos étaient un tir dévié de Lazare (56e) et un tir non cadré de Janssen (60e). L'Antwerp a refusé de se dévoiler et de laisser des espaces à l'Union. C'est finalement Nieuwkoop qui a débloqué la situation et libéré le stade, en reprenant victorieusement d'une tête croisée un centre au deuxième poteau de Lapoussin (1-0, 84e). L'unique but du Néerlandais s'est avéré décisif pour les Bruxellois qui ont ainsi pris l'avantage à l'issue du match aller avec. Les deux équipes se retrouveront le 2 mars prochain pour le match retour décisif. Zulte Waregem et Malines s'affronteront jeudi pour l'aller, puis le 28 février pour le retour pour se disputer la deuxième place en finale de la Coupe de Belgique. (Belga)