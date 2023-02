Girmay s'offre la 1re étape du Tour de la Communauté de Valence et débloque son compteur

Dès les premiers kilomètres, une échappée de cinq coureurs s'est formée avec Ward Vanhoof (Team Flanders-Baloise), l'Italien Riccard Lucca (Green Projeect-Bardiani-CSF) et les Espagnols Hector Carretero (Kern Pharma), Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) et Ander Okamika (Burgos-BH). Dans la montée vers le Coll de Rates, l'avance des échappées s'est considérablement réduite. Carretero a alors tenté sa chance en solitaire lorsque ses compagnons d'échappée ont été avalés par le peloton. L'Espagnol a ensuite été repris à 65 km de l'arrivée. La victoire s'est jouée dans un sprint massif remporté par Biniam Girmay devant le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Movistar). L'Erythréen en profite pour décrocher sa première victoire de la saison, la 10e de sa carrière. Intermarché-Circus-Wanty signe ainsi sa 4e victoire de la saison après les succès du Portugais Rui Costa au Trofeo Calvia et de Kobe Goossens au Trofeo Andratx et au Trofeo Serra de Tramuntana. Jeudi, la 2e étape réservera un nouveau parcours accidenté au peloton sur 178,2 km entre Novelda et le sommet de l'Alto de Pinos. La 74e édtion du Tour de la Communauté de Valence se terminera dimanche avec une étape de 93,2 km entre Paterna et Valence. Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) avait remporté le classement général en 2022 devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). (Belga)