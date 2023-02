Invasion de l'Ukraine - Un élu ukrainien exhorte Washington à sanctionner l'achat d'énergie russe par la Chine

En Ukraine, certains craignent qu'une position dure sur les achats de pétrole ne pousse davantage la Chine dans les bras de la Russie, a affirmé Oleksandr Merezhko, qui dirige la commission des Affaires étrangères du parlement ukrainien. "J'essaye d'expliquer que ce n'est pas le problème. La Chine n'a pas peur de l'Ukraine, la Chine a peur des sanctions américaines", a-t-il dit à des membres de l'association des journalistes accrédités au département d'État, lors d'une visite à Washington. "Ce qui signifie que les États-Unis peuvent et doivent dissuader la Chine d'aider la Russie et, de préférence, mettre en place des sanctions secondaires pour empêcher la Chine de financer l'économie et la machine militaire russes en achetant du pétrole et du gaz russes." Oleksandr Merezhko, qui a expliqué avoir vécu à New Delhi, a appelé à des mesures similaires contre l'Inde. Ces deux immenses pays, très dépendants de l'étranger en termes d'énergie, ont des liens historiques avec la Russie. Imposer des "sanctions secondaires" consisterait à viser des pays ou entreprises qui continuent de commercer avec Moscou. Les États-Unis ont déjà employé ce type de mesures, punissant par exemple les compagnies étrangères acheteuses du pétrole iranien. (Belga)