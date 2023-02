La Premier League explose son record de dépense pour le mercato hivernal

Il y a une semaine, Deloitte avait déjà publié une étude confirmant que le record de janvier 2018 avait déjà été battu. Les clubs avaient alors dépensé un montant de 498 millions d'euros. Un montant qui a considérablement augmenté ces derniers jours avec notamment le transfert de l'Argentin Enzo Fernandez à Chelsea pour un montant estimé à 121 millions d'euros. Chelsea, racheté par le milliardaire américain Todd Boehly, a animé le mercato hivernal outre-Manche. En plus de Fernandez, le club londonien a cassé sa tirelire pour s'offrir la pépite ukrainienne Mykhailo Mudryk (22 ans) en provenance du Shakhtar Donetsk dans une transaction estimée à 100 millions d'euros bonus compris. Les Blues ont également recruté les internationaux ivoirien David Fofana de Molde, français Benoît Badiashile de Monaco, et portugais Joao Felix (prêté par l'Atlético Madrid), sans oublier les espoirs brésilien Andrey Santos (18 ans) et anglais Noni Madueke (20 ans) arrivés respectivement de Vasco da Gama et du PSV Eindhoven. Dans les quatre autres grands championnats européens (Espagne, Allemagne, Italie, France), les montants dépensés lors de ce mercato ont connu une baisse, passant de 396 millions d'euros en janvier 2022 à 255 millions d'euros cette année. (Belga)