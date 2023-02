Lotto Volley League - Guibertin croit encore aux playoffs, Roulers, Maaseik et Louvain aussi vainqueurs

En déplacement à Alost, Maaseik a confirmé son état de forme en remportant son septième match de rang. Après un premier set disputé (20-25), le multiple champion de Belgique déroulait dans la seconde manche (14-25), avant de confirmer dans l'ultime set (20-25). Un succès 0-3 qui permet à Maaseik de croire en une belle fin de saison. Alost battu, le duel wallon entre Guibertin et Waremme valait son pesant d'or pour encore espérer accrocher les playoffs. Et à ce petit jeu-là, les Guibertins ont été bien plus consistants dans un derby serré. Les trois manches se sont en effet disputées en deux points: 25-23, 26-24, 26-24. Avec cette victoire, Guibertin revient à trois points d'Alost, sixième, actuel dernier qualifié pour les playoffs. Des playoffs que Roulers disputera quoi qu'il advienne, puisque le leader de la série demeure invaincu après un thriller face à Menin, son dauphin la saison dernière. Menin mettait la main sur le premier set (24-26) avant de subir la loi locale durant deux manches (25-25, 25-19). Les visiteurs ne l'entendaient pas de cette oreille et recollaient (21-25), envoyant les deux équipes à la manche décisive. Un set remporté par Roulers (15-9). La dernière rencontre de la journée a, elle aussi, été disputée. Après avoir mis la main sur les deux premiers sets (27-25, 25-20), Gand tombait sur une équipe louvaniste volontaire qui recollait au score (23-25, 27-29). En confiance, Louvain renversait complètement la vapeur en mettant la main sur le cinquième set (9-15), et accrochant une précieuse victoire. (Belga)