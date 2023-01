Quatre suspects extradés aux USA dans l'enquête sur l'assassinat du président haïtien

Les quatre hommes, qui étaient détenus en Haïti, seront présentés mercredi à une juge fédérale à Miami qui leur énoncera les charges pesant contre eux, selon un communiqué du ministère de la Justice. Avant eux, trois hommes avaient déjà été transférés aux Etats-Unis pour répondre de cet assassinat. Jovenel Moïse, 53 ans, avait été abattu par un commando armé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée à Port-au-Prince, sans que ses gardes du corps n'interviennent. Sa mort avait encore aggravé le chaos dans ce petit pays pauvre des Caraïbes. Après les trois premiers suspects, elle a inculpé deux ressortissants américano-haïtiens James Solages, 37 ans, et Joseph Vincent, 57 ans, ainsi que le Colombien German Rivera, 44 ans, pour "complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors du sol américain." Dans un acte d'accusation distinct, elle poursuit Christian Sanon, un homme de 54 ans doté lui aussi de la double nationalité americano-haïtienne et qui nourrissait des "ambitions politiques" en Haïti, pour "exportation illégale de biens en provenance des Etats-Unis". Les trois hommes encourent la réclusion à perpétuité, et Christian Sanon, une peine de 20 ans de prison. (Belga)